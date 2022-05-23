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مياه المنوفية: تكرم المتفوقين باختبارات المسار الوظيفي للترقي بالشركة.. صور

الإثنين، 23 مايو 2022 02:04 م
مياه المنوفية: تكرم المتفوقين باختبارات المسار الوظيفي للترقي بالشركة.. صور رئيس شركة مياة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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كرم المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، 17 من العاملين بالشركة لتفوقهم باختبارات المسار الوظيفي للترقي

وأكد صالح أن الشركة تبذل قصارى جهدها من أجل الارتقاء بالمستوى الفنى والإدارى والمهارى لكافة العاملين بمختلف المواقع داخل الشركة من خلال دورات المسار الوظيفى للترقى، مما يخدم أهداف ورؤية ورسالة الشركة في الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى ، وإيمانا منها بدورهم في الحفاظ على جودة الخدمات، التي تقدمها الشركة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأضاف صالح أن المسار الوظيفى بداية صحيحة وأن المؤسسات الناجحة هي من تنتهج النهج الجديد لتخريج كوادر ناجحة تستفيد الشركة من مجهوداتهم، التى تعود بالنفع على المواطن المنوفى وأن تكريم المتميزين بمثابة حافز له على أداء عمله.

وذكر صالح  تمثل اختبارات المسار الوظيفى قبل الترقية، المعيار الرئيسى التي تعتمد عليها الشركة القابضه كشرط للترقية ، وهى تمثل أحدثت تطور فى الأداء بكل التخصصات ، مما ينتج عنه مردود إيجابي فى الوقت والجهد وتعظيم الأداء للشركات التابعة للقابضة للمياه ويحتم على الموظف اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالعمل المؤسسي كشرط أساسي من شروط الترقية، ما يشجع العاملين علي المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول علي الترقية المستحقة ، والاجتهاد والمثابرة لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية ، تمت هذه الاختبارات  تحت اشراف الادارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة .

 

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