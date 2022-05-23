موسكو: المساعدة الغربية لأوكرانيا ستحولها إلى مستعمرة

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قال فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي ورئيس وفد المفاوضات مع أوكرانيا، إن هدف المساعدة الغربية لكييف يأتي لاستعباد أوكرانيا وتحقيق انهيار روسيا.

وأضاف ميدينسكي، في مقابلة مع قناة "ONT" التلفزيونية البيلاروسية: "أعتقد أنه من خلال تقديم هذا النوع من الخدمة لأوكرانيا، فإن الغرب يقوم بتنفيذ مهمتين متوازيتين: المهمة الأولى هي إلحاق أقصى قدر من الضرر الجيوسياسي بروسيا، المنافس والخصم، ومن الواضح أن الغرض ليس مجرد جعل روسيا سيئة، ولكن يتعلق بتحقيق تفكك روسيا؛ والمهمة الثانية هي استعباد أوكرانيا، وإلزامها بأقصى قدر من الالتزامات المالية والسياسية، والتي للأسف ستحول أوكرانيا إلى مستعمرة".

وتابع أن "السلطات الأوكرانية ذاتها تفهم هذا جيدا، فهم يفهمون هذا جيدا، ولكنهم ببساطة ينطلقون من حقيقة أنهم لن يدفعوا الثمن بل الأجيال المقبلة".

وتأتي تصريحات ميدينسكي تعليقا على قرار الولايات المتحدة بإرسال حزمة مساعدات لكييف تقدر بـ40 مليار دولار.