موجز الاقتصاد اليوم الإثنين 23-5-2022.. استقرار أسعار السجائر

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الإثنين 23-5-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الحديد بقيمة 1000 جنيه في الطن الواحد نتيجة انخفاض أسعار خام البيلت بالبورصات العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية، واستقرار أسعار السجائر سواء المحلية أو الأجنبية في حين زادت سجائر إل أم جنيها واحدا لكل علبة.

تراجع أسعار الحديد 1000جنيه بالطن فى السوق المصرى أعلنت مصانع حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها، مسجلةً انخفاضًا تتجاوز قيمته 1000 جنيه في الطن الواحد أرجعه المنتجون إلى التراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالبورصات العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية. أعلنت مصانع حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها، مسجلةً انخفاضًا تتجاوز قيمته 1000 جنيه في الطن الواحد أرجعه المنتجون إلى التراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالبورصات العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية.

وسجل سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع مقابل 19170 جنيهًا خلال شهر إبريل الماضي، وسجل السويس للصلب 18070 جنيهًا مقابل 19100 جنيهًا للطن، وحديد المصريين سجل 18070 جنيهًا 19100 خلال شهر إبريل، وسجل سعر الجيوشي للصلب 17900 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع بتراجع قيمته 1100 جنيه عن الشهر الماضي، وسجل حديد العشري 18000 جنيهًا للطن مقابل 19000 الشهر الماضي، وسجل حديد المراكبي 18050 جنيهًا مقابل 19100 جنيهًا، وسجل سعر مصر ستيل 18000 جنيهًا، وسجل منتج حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن مقابل 19 ألف جنيهًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفاع أسعار سجائر "إل إم" جنيه واحد.. واستقرار باقى الأسعار تواصل أسعار السجائر استقرارها فى الأسواق اليوم الاثنين 23-5-2022، سواء السجائر المحلية أو الاجنبية فى حين زادت سجائر إل أم جنيها واحدا لكل علبة بحسب ما أعلنته شركة فيليب موريس. تواصل أسعار السجائر استقرارها فى الأسواق اليوم الاثنين 23-5-2022، سواء السجائر المحلية أو الاجنبية فى حين زادت سجائر إل أم جنيها واحدا لكل علبة بحسب ما أعلنته شركة فيليب موريس.

اليوم السابع ينشر أسعار السجائر اليوم:

سجائر مارلبورو رد 46 جنيها.

سجائر مارلبورو جولد 46 جنيها .

سجائر مارلبورو مكس 46 جنيها .

سجائر مارلبورو كرفتد 36 جنيها .

سجائر ميريت 49 جنيها.

سجائر أل أم موشن 28 جنيها.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 40 جنيها فى مصر.. وعيار 18يسجل 930 جنيها ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم للمرة الثانية مستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 40 جنيها في الجرام، بعد ارتفاع 25 جنيها صباحا، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في ارتفاعاً من 1045 جنيها للجرام إلي 1085 جنيها للجرام، وذلك مع تحرك سعر الأونصة الذهب الي 1861 دولار وتحرك محدود في سعر الدولار. ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم للمرة الثانية مستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 40 جنيها في الجرام، بعد ارتفاع 25 جنيها صباحا، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في ارتفاعاً من 1045 جنيها للجرام إلي 1085 جنيها للجرام، وذلك مع تحرك سعر الأونصة الذهب الي 1861 دولار وتحرك محدود في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 830 جنيها.

عيار 21 سجل 1085 جنيها.

عيار 24 سجل 1240 جنيها.

الجنيه الذهب 8680 جنيها.

المالية: نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالى الحالي أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه تم طرح أول إصدار لمصر من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقي إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه تم طرح أول إصدار لمصر من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقي إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

أوضح الوزير، أننا نستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات مصرية باليوان فى السوق الصينية، التى تعد ثانى أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يُسهم فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويُساعد فى خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ، تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.