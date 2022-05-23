مكوجي القراء والمشاهير.. ربيع أقدم "مكوجى رجل" بطنطا يحيى مهنة أجداده.. لايف

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، ولقاء مع ربيع هاشم صاحب أقدم محل مكوجى "رجل" فى مراكز ومدن المحافظة، والذى اشتهر باسم "مكوجى القراء والمشاهير"، حيث كان يكوى ملابس الشيخ الشعراوى رحمة الله عليه والعديد من القراء والمشاهير.

وقال ربيع لـ"اليوم السابع" أن هذه المهنة من أقدم المهن الموجودة فى مصر، والتى قاربت على الاندثار، رغم أنها الأداة الأقوى فى الكى، وعلى الرغم من ذلك مازال هناك الكثير يحرصون على كى ملابسهم بها حتى الآن.

وأضاف أنه ظل يحافظ على هذه المهنة ويواصل العمل فيها بعدما ورثها هو وأخواته من والده وأجداده، وترك الدراسة فى الأزهر وعمره 6 سنوات من أجل العمل فى تلك المهنة حتى اتقنها جيدا، ثم توفى شقيقه وترك له هذا المحل بمفرده، مشيرًا إلى أن عمر هذا المحل أكثر من 100 عام، وأطلق عليه الأهالى مكوجى الشيوخ والقراء.

وأوضح أن عددا كبيرا من الشيوخ والقراء أمثلة الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ الحصرى والشيخ محمد متولى الشعراوى والشيخ سيد النقشبندى، هذا علاوة على عدد كبير من العمد بجميع مراكز ومدن المحافظة كانوا يقومون بكى ملابسهم فى هذا المحل.