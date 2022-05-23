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مقتل 6 مزارعين فى حادث إرهابى بمحافظة كركوك العراقية

الإثنين، 23 مايو 2022 09:48 م
مقتل 6 مزارعين فى حادث إرهابى بمحافظة كركوك العراقية القوات العراقية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، استشهاد 6 مزارعين بعمل إرهابى فى محافظة كركوك.

وذكرت الخلية فى بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عملا إرهابيا يبين خسة ودناءة عصابات داعش الإرهابية التى أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار فى قرية سامى العاصى التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك، مما ادى إلى استشهاد 6 من المواطنين اثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة وحرق حاصدة و3 عجلات ومساحة من المزروعات".

واضافت، أن " قطعاتنا الأمنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن هذه العناصر الإرهابية التى سيكون مصيرها الموت أو خلف القضبان عن قريب".

 

 


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