معلومات الوزراء: خفض الدين وتحفيز الاستثمار أهم ملامح موازنة العام الجديد

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول أهم مستهدفات موازنة العام الجديد، حيث تستهدف الدولة حجم إيرادات خلال العام القادم يصل إلى 1.5 تريليون جنيه، فيما يستهدف أن يصل حجم المصروفات إلى 2 تريليون جنيه.

- كما يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العامة إلى 376 مليار جنيه بنمو سنوي 9.6% مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة ب 50%، وسيكون للأجور نصيب مهم من مخصصات الموازنة؛ حيث يُتوقع أن تصل إلى 400 مليار جنيه بزيادة 43 مليار جنيه، لمواجهة العاملين ارتفاع تكلفة المعيشة.

- خفض معدل الدين من أهم مستهدفات الموازنة الجديدة؛ حيث يستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 12.5% في 2016.