معاينة شقة اشتعل بها حريق في حدائق الأهرام.. والتحريات تنفي الشبهة الجنائية

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مالك شقة اشتعل بها حريق بمنطقة حدائق الأهرام، لكشف ملابسات اندلاع النيران، ولم يشتبه في نشوبه جنائيا، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، ومحاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.