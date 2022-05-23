اليوم السابع
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مظاهرات فى روما ضد الإجهاض.. وبابا الفاتيكان يدعمها: الحياة هبة من الله

الإثنين، 23 مايو 2022 11:09 ص
مظاهرات فى روما ضد الإجهاض.. وبابا الفاتيكان يدعمها: الحياة هبة من الله مظاهرات فى روما ضد الاجهاض
فاطمة شوقى

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تظاهر عدد كبير من الإيطاليين فى روما ضد قوانين الإجهاض الجديدة التى تقرها الحكومة فى الفترة الأخيرة ، وشارك فى تلك المظاهرات مئات الطلاب والعائلات والراهبات ورجال دين، والذين رفعوا شعار "نعم للحياة ..ولا للاجهاض"، وفقا لصحيفة "7 كولى" الإيطالية.

وعلق بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس ، على تلك المظاهرات ، ووجه تحية طويلة لأولئك الذين شاركوا فى تلك المظاهرات والدعوة إلى الحياة قائلا : "أشكركم على التزامكم لصالح الحياة ودفاعًا عن الاستنكاف الضميري ، والذي كثيرًا ما يُحاول الحد من ممارسته". كما أعرب عن أسفه لأنه "لسوء الحظ ، حدث تغيير في العقلية المشتركة في السنوات الأخيرة ، ونحن اليوم نميل أكثر فأكثر إلى الاعتقاد بأن الحياة هي خير تحت تصرفنا الكامل ، ويمكننا أن نختار التلاعب أو الولادة أو نموت كما يحلو لنا ، كنتيجة وحيدة للاختيار الفردي".

وقال بابا الفاتيكان "لمواجهة هذا الوضع لابد من أن نتذكر أن الحياة هى هبة من الله ، إنها دائما مقدسة ومصونه ولا يمكننا إسكات صوت الضمير".

وتشير التقديرات إلى أن 7 من كل 10 أطباء في أمراض النساء في إيطاليا يمارسون الاستنكاف الضميري ، وهي حقيقة ذات صلة لأنها لا تتعلق بأسباب دينية بحتة، وفقا للصحيفة الإيطالية.

ويقر قانون الإجهاض في إيطاليا ، المعروف باسم "Legge 194" ، بالاستنكاف الضميري للعاملين الصحيين ويحميهم ، لكنه يتطلب أن تضمن الهياكل عددًا كافيًا من الموظفين لإجراء عمليات الإجهاض.

 

 


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ايطاليا

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