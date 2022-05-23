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مطار بغداد الدولى يستأنف الرحلات الجوية بعد توقفها بسبب العواصف الترابية

الإثنين، 23 مايو 2022 11:04 ص
مطار بغداد الدولى يستأنف الرحلات الجوية بعد توقفها بسبب العواصف الترابية مطار بغداد الدولى
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت إدارة مطار بغداد الدولى في العراق، اليوم الإثنين، عودة الرحلات الجوية بعد توقفها بسبب العواصف الترابية، مضيفة في بيان لها "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 650 م RVR، بعد توقفها صباح اليوم بسبب العواصف الترابية التي تأثرت بها البلاد".

 

وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، أعلن مطار بغداد الدولي إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمرّ بها البلاد.

 

 

 


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