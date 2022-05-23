اليوم السابع
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مصرع فتاة إثر تناولها حبة الغلال السامة فى الغربية

الإثنين، 23 مايو 2022 04:54 م
مصرع فتاة إثر تناولها حبة الغلال السامة فى الغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقيت فتاة مصرعها وذلك بعد تناولها حبة الغلة السامة ، بقرية اشناواي التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة. 
 
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بتلقي بلاغا من مستشفى المنشاوي العام بوصول "اميرة.ح.ا" 17 سنة مقيمة بقرية اشناواى بدائرة المركز جثة هامدة ، علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية وتبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناولها مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية تحرر المحضر اللازم بالواقعة.  
 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف الواقعة ومعرفة بيان سبب الوفاة ، وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة .
 
 
 

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