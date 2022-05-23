اليوم السابع
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مشروع تخرج بإعلام الأزهر يرصد إنجازات الدولة فى التحول الرقمى

الإثنين، 23 مايو 2022 12:39 م
مشروع تخرج بإعلام الأزهر يرصد إنجازات الدولة فى التحول الرقمى مشروع رقمنة
كتب ـ لؤى على

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أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر؛ موقعا إلكترونيا لرصد إنجازات الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، وذلك ضمن الرؤية القومية 2030، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات وطريق الاتصال بين المؤسسات الحكومية المختلفة والمواطنين، وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر جودة.

ويسلط المشروع الذي يحمل اسم "رقمنة" الضوء على مراحل التخطيط الرقمي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال، والذي يأتي تحت إشراف وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف الدكتور محمد كامل، المشرف على المشروع، أن الموقع تم إنشاؤه وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي «مصر الرقمية» والتي بدأ العمل عليها منذ عام 2016، بالإضافة إلى مواكبة ما يحدث في العالم من تحول رقمي وتطبيقه في مصر.

مما يساعد المواطن في انجاز مهتمة بشكل أسهل. وأوضح المدرس المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة الأزهر، أن الطلاب القائمين على مشروع تخرج «رقمنة» قاموا بتقديم مجموعة من التقارير الخدمية التي تساعد المواطن البسيط على إنهاء خدماته الرقمية، مما يساعد في نشر مفهوم التحول الرقمي في مصر، ويدعم رؤية الدولة 2030.

ويتكون فريق العمل من خمسة طلاب من قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وهم «أشرف محمد - السيد خليفة - طه الشرقاوي- حسن عزام - رمضان عبد الله». جدير بالذكر أن هذا العمل يأتي ضمن مشاريع التخرج التي يرعاها قسم الصحافة والنشر، بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والتي تعمل على إبراز الهوية الوطنية في عملية التحول الرقمي، ومتابعة كل جديد في هذا المجال داخل المؤسسات الحكومية.

 

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