مسابقة معاون نيابة إدارية.. تعرف على مواعيد سحب وتقديم الملفات

كتب عبد الله محمود

حددت النيابة الإدارية خلال الإعلان الذى صدر عنها الجمعة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، موعد سحب الملفات أمام راغبى الالتحاق بهذه الوظيفة من خريجى الجامعات والتسجيل على الموقع الالكترونى للنيابة في الفترة من 12 يونيو المقبل وحتى 4 يوليو القادم القادم، وذلك مقابل مبلغ 700 جنيه يتم دفعها عن طريق "فيزا كارد"، على أن يكون الرصيد الموجود بها أكثر من المبلغ المحدد لسحب الملف.

وشدد البيان، على ضرورة الالتزام بكافة الشروط والإجراءات التي حددتها ووضعتها ضمن الإعلان.

وحددت النيابة أيضا مواعيد سحب وتقديم الملفات لكل جامعة، حيث وضعت لكل جامعة يوم معين لسحب وتقديم الملف ، كالأتى:

جامعة القاهرة وحلوان يومى الأحد والأثنين في الفترة من 12 _ 13 يونيو 2022

جامعة عين شمس _ السادات يومى الثلاثاء والأربعاء في الفترة من 14 _ 15 يونيو 2022

جامعة بنها _ أزهر القاهرة يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022

جامعة طنطا _ كفر الشيخ يوم الأحد 19 يونيو 2022

جامعة المنصورة يوم الثلاثاء 21 يوينيو 2022

جامعات الإسكندرية _ أزهر الإسكندرية _ فارس يوم الأربعاء 22 يوينو 2022

أزهر طنطا _ أزهر دمنهور يوم السبت 25 يوينيو 2022

جامعتى بنى سويف _ الفيوم يوم الأحد 26 يونيو 2022

جامعات المنيا _ أزهر المنيا _ الشرطة يوم الأثنين 27 يوينو 2022

جامعة أسيوط يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022

أزهر أسيوط يوم الأربعاء 29 يونيو 2022

جامعة سوهاج يوم السبت 2 يوليو 2022

جامعتى جنوب الوادى _ اسوان يوم الأحد 3 يوليو

جامعات أزهر تفهنا ـ الجامعة البريطانية ـ الجامعة الألمانية، وباقى الجامعات يوم الاثنين 4 يوليو 2022.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.