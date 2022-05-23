مدد يا آل بيت رسول الله.. اسمع الذكر وقصايد المديح مع الشيخ عليوة

كتب - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر رصد خلاله اجواء روحانية في إحدي حفلات المداح الشيخ عليوه ثابت عليوه، داخل قرية بني سميع في مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وسط أجواء مبهجة ومميزة.

وقدم المداح الشيخ عليوه ثابت عليوه خلال الحفل، عدد من القصائد الدينية المميزة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في حب آل بيت رسول، وسط ذكر وتمايل الصفوف بعشرات المحبين من مختلف ارجاء المحافظة.

ومن جانبه يقول الحاج جمال عبد الجواد ابن القرية، أنهم يحتفلون بليالي الزفاف والاحتفالات والمناسبات الاجتماعية السعيدة بليالي المديح والذكر في حب رسول الله، لما لها من أجواء طيبة في نفوس وقلوب الجميع من الكبار والشباب والأطفال والسيدات في قري الصعيد.

وكان قد رصد "اليوم السابع" أجواء الفرحة والبهجة بين أبناء محافظة الأقصر، خلال زيارتهم لضريح ومقام سيدى أبو الحجاج الأقصرى الأشهر بمدينة الأقصر، وذلك فى أول أيام فتحه للجمهور بقرار من وزارة الأوقاف فتح المسجد بصورة طبيعية وفتح الأضرحة ومقامات آل بيت رسول الله والصالحين للجمهور من الصباح وحتى بعد صلاة العشاء يومياً.

وفى هذا الصدد قدم الشيخ مبارك على محمد إمام وخطيب مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، قصائد دينية وأناشيد فى حب رسول الله وسط فرحة كبيرة من الجمهور من السيدات والرجال خلال زيارتهم للضريح، بجانب الدموع والزغاريد بين الجميع خلال المديح وذكر رسول الله وآل بيته داخل المقام لأول مرة منذ سنوات مضت.