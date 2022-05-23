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محطة مياه بحر البقر تضيف 600 ألف فدان زراعى جديد بشمال سيناء

الإثنين، 23 مايو 2022 04:00 ص
محطة مياه بحر البقر تضيف 600 ألف فدان زراعى جديد بشمال سيناء اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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قال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الدولة تكثف سعيها لجعل سيناء سلة الغذاء فى مصر، وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجى.

وأكد محافظ شمال سيناء فى تصريحات له، أنه تم البدء بالمشروع القومي لتنمية سيناء وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام ةالتى تضيف مساحة 400 ألف فدانا إلى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة و 275 ألف فدان داخل شمال سيناء .

وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه تم الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة، وسيتم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان ويجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.

 


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