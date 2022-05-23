محافظ كفر الشيخ يلتقي بلاعبات كرة السرعة ويطمئن عليهن موجها بالتواصل مع أسرهن

كفر الشيخ- محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، على لاعبات كرة السرعة، الأربعة الذين أصيبوا في حادث تصادم أتوبيس كانوا يستقلونه، أمام قرية مسطاى بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعى اتجاه طنطا، عقب عودتهم من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات، يوم 22 أغسطس الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفر الشيخ ونائبه باللاعبات ، في مركز شباب دسوق، مؤكداً أنه يتابع إجراء العمليات التي تجرى للاعبات، استكمالا للعمليات الجراحية التي أجريت لهم، عقب الحادث الأليم، متمنيا لهم السلامة ، موجها سيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتواصل المستمر مع أسر اللاعبات للإطمئنان عليهم، والتعرف على آخر العمليات التي تجرى لهن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يثني على أسر اللاعبات الأربعة الذين أصيبوا في الحادث الأليم، لرفع روحهن المعنوية، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح لهم، وأنه في خدمتهم، وسوف يستقبلهم عقب إجراء بقية اللاعبات العمليات الجراحية التي ستجرى لبعضهن خلال الأيام المقبلة.