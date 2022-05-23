محافظ قنا يتفقد مجمع عيادات التأمين الصحى بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، للمرة الثانية خلال أسبوعين، جولة تفقدية بمجمع عيادات التأمين الصحى بمدينة نجع حمادى، وذلك للتأكد من تلبية احتياجات المواطنين التى طالبوا بها خلال زيارنة السابقة، والإطمئنان على مستوى الخدمات، المقدمة للمواطنين، رافقه حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع التأمين الصحى لجنوب الصعيد، والعقيد حسام سعد نائب المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إنه خلال الزيارة الأولى تم رصد بعض الاحتياجات التى طالب بها المواطنون، وعلى الفور تم التواصل مع الدكتور أشرف كمال، وتم تكليفه بتشكيل لجنة للتفتيش على مجمع العيادات وحصر احتياجات المجمع والعمل على توفيرها فى أسرع وقت، بما يضمن تقديم الخدمات للمنتفعين على الوجه الأمثل وتحقيق رضاهم.

وأضاف الداودى، أن اللجنة قامت بعملها وأعدت تقرير شامل عن موقف مجمع العيادات، حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد المنتفعين المقيدي، بلغ 235 الف و 105 منتفع كبار سن، وطلاب، ومواليد جدد، وبلغ عدد الأطباء 31 طبيب منهم3 أطباء منتدبين من مديرية الصحة، و 28 طبيب متعاقد بنظام الفترة بالإضافة إلى طاقم التمريض ومعاونى الخدمة، مشيرا إلى أن التخصصات المتوفرة بمجمع العيادات تشمل ( باطنه - جراحة - روماتيزم - صدر - جلدية - مسالك - أسنان - أطفال - نساء ) .

وتفقد " الداودى " عدد من العيادات الطبية، وأطمئن من المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة، موجها بضرورة إتباع معايير السلامة والصحة المهنية، وحسن معاملة المرضى من جانب الأطباء والممرضين وأفراد الأمن بالعيادات، مشددًا على ضرورة اجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لضمان استمرارية العمل بالكفاءة المطلوبة.

من جانبه قال الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحي، أنه بعد انتهاء اللجنة من حصر الاحتياجات تم مخاطبة الجهات المعنية بوزارة الصحة للعمل على توفير أطباء عن طريق التكليف او الانتداب بالهيئة العامة للتأمين الصحي ، كما تم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بقنا على توفير أطباء لسد العجز في التخصصات المطلوبة عن طريق الانتداب او التعاقد ، بالإضافة إلى التنبيه على الأطباء المتعاقدين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للحضور ، والاعلان عن المواعيد في مكان ظاهر بالعيادة ، حتى يتسنى للمنتفعين معرفتها بما يحقق سهولة تقديم الخدمة الطبية للمنتفع على مدار اليوم

وأضاف كمال أنه تم تكليف3 ممرضات من خريجي معهد التمريض التابع لمستشفى التأمين الصحي للعمل بالعيادات بعد استيفاء العمل بالمستشفى ، و تكليف اخصائي علاج طبيعي منتدب من فرع قنا للعمل بالمجمع يوميا ، بالإضافة إلى فتح مركز خدمة عملاء بالمجمع للخطابات المميكنة وكذلك فتح مركز اصدار بطاقات ، كما تم توفير عدد مناسب من مراوح الحائط طبقا للاحتياجات الفعلية لمجمع العيادات لتوفير التهوية المناسبة للمنتفعين ، فضلا عن تخصص غرفة لتخزين النفايات الخطرة لحين نقلها ، وعمل فحص لجميع الأجهزة الطبية وصيانة المعطل منها .



محافظ قنا يتفقد مجمع عيادات التأمين الصحى بنجع حمادى (3)



محافظ قنا يتفقد مجمع عيادات التأمين الصحى بنجع حمادى (1)