محافظ بورسعيد يوجه بإزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة بحى الزهور.. صور

بورسعيد - محمد عزام

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، بإزالة كافة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري، وذلك خلال جولته التفقدية بعدد من المناطق داخل حي الزهور ، رافقه خلالها فوزي الوالي رئيس حي الزهور.

وشدّد محافظ بورسعيد، على منع تواجد الاشغالات والمخالفات مرة أخرى، مؤكدًا متابعته المستمرة لهذا الملف، نظرًا لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري وما يتم انجازه من أعمال تنموية بمدينة بورسعيد.

كما وجه محافظ بورسعيد، بتحقيق أعلى مستوى من النظافة ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات والتعديات، وتوقيع العقوبات على المخالفين، مؤكدًا أن مدينة بورسعيد شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسموح بعودة المخالفات والإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

والتقى محافظ بورسعيد خلال جولته، عددا من مواطني حي الزهور، وحرص على التعرف على ٱرائهم حول الخدمات المقدمة بحي الزهور، والمشروعات الجديدة بمحافظة بورسعيد، وأبدى المواطنون رضاهم عن تطور محافظة بورسعيد في جميع القطاعات، كما وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد على الاهتمام بتطوير العديد من المناطق بحي الزهور والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



المحافظ خلال جولته اليوم



المحافظ مع احد المواطنين