محافظ بني سويف: استلام وتوريد أكثر من 139 ألف طن من القمح المحلي

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم "أمس الأحد" استلام 7666 طناً من القمح بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي ما تم توريده" منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" إلى 139 ألفا و563 طناً، بنسبة 60.6%"حتى الآن"من المستهدف توريده هذا الموسم والذي يُقدر بـ 230 ألف طن "مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، ومؤكدا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين



وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، منوهاً عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين ، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع



يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألف و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم ، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.



استلام وتوريد ببنى سويف (1)



استلام وتوريد ببنى سويف (2)



استلام وتوريد ببنى سويف (3)



توريد القمح للصوامع (1)



توريد القمح للصوامع (2)



توريد القمح للصوامع (3)