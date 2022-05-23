محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الصحة السابق تقديرًا لمجهوداته وأدائه المتميز

فريق المحافظات

كرم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة السابق، وذلك تقديراً لمجهوداته التى بذلها خلال فترة توليه العمل بالمحافظة ودوره فى النهوض بقطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، متمنياً له دوام التوفيق فى مهام عمله، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالديوان العام.

حيث أهدى محافظ المنوفية الدكتور فيصل شهادة تقدير ودرع المحافظة تقديراً لأدائه المتميز ومساهمته فى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، ومشاركته فى الدور الوطنى والتضحيات التى قدمها أطقم الجيش الأبيض والمعاونين فى مواجهة فيروس كورونا والتعامل مع الأزمة.

ومن جانبه أعرب "جودة" عن كامل تقديره لمحافظ المنوفية وسعادته بهذه اللفتة الطيبة، والحرص على هذا التكريم، لافتاً عن اعتزازه بفترة عمله بمحافظة المنوفية وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية، ومثمناً الدور البارز لمحافظ المنوفية والدعم الدائم والمستمر لقطاع الصحة حرصا على تقديم خدمة طبية جيدة للمواطن المنوفى.