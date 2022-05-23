محافظ القاهرة يوقع اتفاقا مع صندوق التنمية الحضرية لإدارة وحدات مشروع الخيالة

كتب ـ سيد الخلفاوى

وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية إتفاقية تعاون لإدارة الوحدات المنشأة بمشروع الخيالة بالبساتين.

وأكد محافظ القاهرة، أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم محافظة القاهرة سواء أكان ذلك بنفسها أو عن طريق من تعهد إليه من الشركات المتخصصة في هذا المجال بإدارة مشروع الخيالة الذى يضم 42 عمارة سكنية، بالإضافة إلي مناطق الخدمات ، وإجراء الصيانات الضرورية اللازمة له بما يحقق الاستدامة للمشروع .

ولفت محافظ القاهرة إلى أن مشروع الخيالة الذى أقامته الدولة بديل للمناطق غير الأمنة بحوش الغجر والجيارة والسكر والليمون بمصر القديمة يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات كالأسمرات ومعًا والمحروسة وأهالينا وغيرها ويتكون من 42 عمارة سكنية أرضي و9 أدوار متكررة بإجمالى 2268 وحدة سكنية يتم تسليمها لمستحقيها مؤثثة بالكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة ، بالإضافة إلي منطقة الخدمات التي تضم (مسجد وكنيسة ومركز إسعاف ونقطة شرطة ونقطة إطفاء ومكتب بربد ومركز شباب وحديقة عامة) .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة وفرت عدة منافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم والخبز وخطوط مواصلات بمجمع مساكن الخيالة وذلك ضمن سلسلة الخدمات التى توفرها الدولة لقاطنى المكان .

وأكد محافظ القاهرة، أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها ، كما ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الانسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له .