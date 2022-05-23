محافظ الغربية يعقد 4 اجتماعات لمناقشة الخطة الاستثمارية وتوفير منافذ غذائية

الغربية عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم ، 4 اجتماعات متتالية لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية، وعدد من الموضوعات الأخرى بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام.

ناقش محافظ الغربية في اجتماعه الأول مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 21 /22 والتي تم تنفيذها بإجمالي تكلفة 636,226 مليون حيث بلغت نسبة تنفيذها 73% في ست قطاعات هي (الكهرباء، الكباري والأنفاق ، تحسين البيئة ، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن، الإطفاء والمرور) ، كما ناقش محافظ الغربية الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف بالمحافظة والتي بلغت نسب نهو الأعمال بها 73 % بتكلفة مالية بلغت 343,94 مليون جنيه حيث يتم رصف 159 طريق وشارع بطول 210 كم في جميع أنحاء المحافظة.

وناقش المحافظ في اجتماعه الثاني بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء بالغربية، وأمين عام نقابة الصيادلة بالغربية عدد من المشروعات الخاصة بالنقابة وعلى رأسها استئناف أعمال مشروع عمارات المهن الطبية بحي ثان طنطا، أرض نادي الأطباء بكفر الزيات،تراخيص إعلانات الصيدليات.

كما استقبل المحافظ رئيس مركز ومدينة بسيون والكاتب الصحفي محمود الشاذلي لمناقشة أخر استعدادات المحافظة لنقل الباعة الجائلين بالمدينة إلى السوق النموذجي الذي تم أنشائه بشكل حضاري.

وفي سياق آخر ناقش المحافظ مع أحد رجال الأعمال فتح منافذ غذائية لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى وحضر الاجتماعات كلا من (المستشار عمرو حتاتة مستشار مفوض الدولة ،و عبد الشافي كمال مدير الإدارة القانونية، و زينب سالم مدير الشئون المالية والإدارية، و حاتم الصواف مدير التخطيط،الأستاذ محمد علوان مدير الحسابات ، و عادل داوود المشرف على المخلفات الصلبة).