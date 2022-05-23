محافظ الغربية: فرص عمل ومشروعات خدمية وتنموية على أراض تتبع وزارة الرى

الغربية عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه في ديوان عام المحافظة، اجتماعاً بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، و نجوى العشيري السكرتير المساعد، المستشار عمرو حتاتة عضو المكتب القضائي، المهندس عبد اللطيف خالد مستشار وزير الري، المهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك بوزارة الري والمهندس شريف يونس المدير التنفيذي لإحدى الشركات المصرية، وذلك لبحث تعظيم الاستفادة لعدد من الأراضي المملوكة لوزارة الري، إلى جانب مناقشة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي توفر فرص عمل للشباب وتضفي المظهر الجمالي على تلك الأراضي.



وأكد محافظ الغربية أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تهدف في المقام الأول إلى اختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير مستغلة حالياً، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية.



وأشار المحافظ أنه تم حصر كافة الأراضي غير المستغلة بالمحافظة سواء التابعة لأملاك الري أو لجهات الولاية الأخرى، كما تم عمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع عدد من الاستشاريين والمستثمرين لدراسة العروض المقدمة للاستفادة منها.



جاء ذلك بحضور المهندس عبد السلام جابر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية، المهندس مصطفى هاشم رئيس الإدارة المركزية للصرف بوسط الدلتا، و إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى و أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.