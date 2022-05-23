محافظ البحر الأحمر يلتقي مشايخ حلايب وشلاتين ويستمع لمشكلاتهم

التقى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، اليوم الأثنين بمشايخ مدينتى حلايب وشلاتين بديوان عام المحافظة، وأكد لهم اهتمام القيادة السياسية للدولة متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمثلث الجنوبى لمصر، وخدمة الأهالى هناك.

و استمع محافظ البحر الأحمر لمشكلات أهالى الجنوب، التى انحصرت فى وحدات الإسكان البدوى ودعم المناطق بمحولات كهربائية جديدة، ومشروعات المياه والصرف الصحى، وبعض الخدمات الصحية، كما اكد محافظ البحر الأحمر على أن هناك تنسيق متواصل مع الجهات المختصة لإزالة كافة العقبات بالجنوب.

ووجه المحافظ بالدفع بمزيد من سيارات نقل المياه داخل المدينة لتغطية كافة احتياجات المدينة من مياه الشرب خاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

و على جانب اخر، أكد محافظ البحر الأحمر، على انشاء وحدات الإسكان البدوى منعا لظهور العشوائيات، وسيتم تسليم 1500 وحدة اسكان بدوى، مع تخصيص عدد 250 وحدة كمرحلة ثانية للمقبلين على الزواج من أبناء المدينة، ودراسة تقنين وضع المبانى الحالية طبقا للمخطط العمرانى للمدينة حيث وجهت القيادة السياسية أن لا استبدال للعشوائيات باخرى بل رفع كفاءة المناطق الحالية لتصبح مدن الجنوب ذات طابع معمارى خاص يتماشى مع ثقافة اهالينا هناك

و فى سياق متصل، أكد المحافظ، أن هناك خطة توسعية فى مدارس الجنوب لتقليل كثافة الفصول قبل بدء العام الدراسى الجديد، كما وجه المحافظ بعقد اجتماع شهرى مع مشايخ الجنوب للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع وحل مشاكلهم اول باول

وفى نهاية اللقاء قدم المشايخ الشكر إلى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على اللقاء، إضافة إلى كل ما يقوم به من مجهودات ظهرت واضحة خلال تلك الفترة فى مدن الجنوب.

حضر الاجتماع اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، النائب على نور عضو مجلس النواب واللواء عادل نصر رئيس مجلس المدينة الشلاتين مسؤولى الصحة وجهاز التعمير والإسكان والكهرباء وشركة المياه والصرف الصحى والتربية والتعليم