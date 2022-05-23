محافظ أسوان: لجنة متكاملة لرفع الإشغالات بالسوق السياحى والحد من العشوائيات

أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإعادة الإنضباط والحد من العشوائية والإشغالات، حيث قامت لجنة متكاملة برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان وعضوية مسئولى مديريات الصحة والتموين والبيئة وجهاز حماية المستهلك ، بالإضافة لرئيس مركز ومدينة أسوان ونوابه ، وأيضاً العاملين بقطاع حى غرب المدينة.



ووجهت اللجنة، برفع عدد من الإشغالات بالسوق السياحى من ناحية ميدان المحطة ، مع القيام بمراجعة تراخيص المحلات التجارية ، والتنبية على أصحاب المحال بضرورة تجديد التراخيص حرصاً على عدم مصادرة بضائعهم.



كما تم متابعة موقف السلع الغذائية والإستهلاكية والأساسية ومدى جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، مع الإطمئنان على حركة البيع والشراء والأسعار.



ومن جانبه أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالإستمرار فى تكثيف أعمال النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق والأحياء السكنية ، مع إزالة الإشغالات ورفع المخلفات والتراكمات أولاً بأول لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين ، مع تسهيل حركة المارة والمشاه داخل الأسواق المختلفة.





