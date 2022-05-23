"محاربة الغلاء".. تعرف على أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في بورسعيد

استمرت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، فى مبادرة "محاربة الغلاء" بالتعاون مع الاتحاد التعاونى والشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة، وذلك فى إطار مجهودات الدولة المصرية جهودا كبيرة، لمحاربة الغلاء ومواجهة زيادة الأسعار وضبط الأسواق فى جميع محافظات الجمهورية، وتوفير سلع بأسعار مخفضة.

وحرصت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد على التواجد فى كافة المناطق بالمحافظة خاصة الأماكن الأولى بالرعاية وتمت المبادرة فى الأماكن التالية :

* سيارات تجوب المدينة

*سيارة أمام مبنى قصر الثقافة ببورسعيد

*سيارة أمام الصالة المغطاة بشارع 23 ديسمبر

*فروع دلتا ماركت فى كافة الأحياء بالمحافظة

* الكمبراتيف فى نطاق حى الشرق

*مشروع تربية الماشية فى شتى أحياء المحافظة

* الجمعيات الاستهلاكية بكل الأحياء ومدينة بورفؤاد

وتقوم المبادرة بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية من "زيت - سكر - أزر - مكرونة، وغيرها"، ويتم ذلك تحت إشراف مفتشى الرقابة التموينية للتأكد من جودة تلك السلع والبيع بأسعار الجملة، ومنع الغش التجارى بكافة صوره.

ولقت المبادرة إستحسان المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بها وتكرارها بصورة دورية، هذا وتستكمل جهود مديرية التموين ببورسعيد فى إطلاق المبادرة بباقى المجمعات الإستهلاكية بالتنسيق مع الشركات المشاركة فى المبادرة.