متى تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد العنصرة هذا العام؟

كتب ــ محمد الأحمدى

تعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذه الأيام أياماً مقدسة والتى تعرف كنسيًا بـ" الخماسين المقدسة"، وهى الفترة الفاصلة الممتدة إلى 50 يومًا المحصورة بين عيد الفصح وعيد العنصرة.

وفى الفترة من عيد الصعود وإلى 9 أيام من بعده، يُحتفل بدورة احتفالية فى داخل الهيكل فقط وليس الكنيسة كما فى الأيام الـ39، طبقًا لتوصية صدرت من المجمع المقدس فى مجلة الكرازة فى 27 أبريل 2001، حيث تكون الدورة بعد عيد الصعود بأيقونتى القيامة والصعود فى جميع قداسات الأيام والآحاد داخل الهيكل، أما فى عيد العنصرة فيكون فى صلوات رفع بخور باكر فى الهيكل وصحن الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد العنصرة يوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022 والذى يوافق 5 بؤونة 1738 في التقويم القبطى.

وأوضح الأب دومايوس كاهن كنيسة مارمرقس بأسوان أن عيد العنصرة يكون اليوم الخمسين ونهاية فترة الخمسين المقدسة ويكون يوم أحد، ويكون قداس العيد عشية العيد يوم السبت مساء ويوم الأحد صباحاً يكون هناك قداسين.