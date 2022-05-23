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متحدث الكهرباء: مصر ستكون ممرا أخضر.. والهيدروجين الأخضر ضمن طاقة المستقبل

الإثنين، 23 مايو 2022 05:57 م
متحدث الكهرباء: مصر ستكون ممرا أخضر.. والهيدروجين الأخضر ضمن طاقة المستقبل الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
أيمن رمضان

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الهيدروجين الأخضر ضمن الطاقات المتجددة بمصر وهو صديق للبيئة ومن ضمن مصادر الطاقة النظيفة، وتابع: "مع زيادة العالم في استخدام الطاقة النظيفة من أجل الحفاظ على البيئة نشأة فكرة زيادة العمل بالهيدروجين الأخضر".
 
وأضاف "حمزة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة "dmc"، أن هناك توجها من قبل الدولة المصرية بالتوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، وهناك اهتمام كبير من قبل وكلات التمويل والمستثمرين العرب والأجانب والمحليين مهتمين بالاستثمار الأخضر.
 
وأكد "حمزة"، أن مصر ستكون ممرا أخضر للطاقة النظيفة والتوسع في الهيدروجين الأخضر سيفيد الداخل المصرى، مشيراً إلى استعداد الكثير من المستثمرين ضخ استثمارات في هذا القطاع، وتابع:" الهيدروجين الأخضر ضمن طاقة المستقبل الرامية للحفاظ على البيئة".

البيئة

الهيدروجين الأخضر

اخبار مصر

وزارة الكهرباء


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