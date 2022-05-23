مباحث كفر الشيخ تكشف لغز واقعة سرقة نصف كيلو ذهب من وحدة سكنية بالحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث كفر الشيخ، من كشف غموض حادث سرقة مصوغات ذهبية، تزيد عن نصف كيلو من وحدة سكنية بمدينة الحامول.



تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي ، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحامول من المواطن حمادة محمد عبدالمحسن، يقيم ببندر الحامول، باكتشافه سرقة شقة شقيقه الذي يعمل بالخارج في دولة قطر، وهي عبارة عن مصوغات ذهبية، وساعات قيمة، وغيرها من محتويات.



تم تشكيل فريق بحث، بإشراف اللواء خالد محمدي، مدير المباحث ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد محمد أبوشعيشع، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، ومعاونيه ،وذلك للوصول إلى مرتكبي الواقعة.



وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي ،عن أن وراء واقعة سرقة الشقة كل من ،"و.ص.ا.م.ج"، 28 سنة، و"م.خ.ا.م.ع"، 22 سنة، ويقيمان بمدينة الحامول، وبمواجهتهما بما أسفرت التحريات ، حاول أحدهما إنكار الواقعة، وبتضييق الخناق عليهما ،أقرا بارتكابها وذلك عن طريق التسلل إلى نافذة الشقة من خلال الصعود على مواسير منور المنزل الكائن به الشقة.



ألقي القبض على المتهمين، وأرشدا عن المسروقات وجرى استعادتها، وهي عبارة عن مصوغات ذهبية "غوايش، وسلاسل، وانسيالات، تزيد عن نصف كيلو ذهب"، و قيمتها تقدر بما يقرب من 500 ألف جنيه، بجانب ساعات قيمة، وعطور "برفانات" فاخرة.



تحرر بذلك المحضر رقم 10305 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الحامول، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهما في الموعد القانوني.

