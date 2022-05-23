اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 04:39 م
أكرم القصاص
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ماليزيا تحظر تصدير الدجاج اعتبارًا من أول يونيو وحتى استقرار الأسعار

الإثنين، 23 مايو 2022 04:22 م
ماليزيا تحظر تصدير الدجاج اعتبارًا من أول يونيو وحتى استقرار الأسعار رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب إن بلاده ستحظر تصدير الدجاج بدءًا من أول يونيو المقبل، وذلك ضمن تدابير أخرى لمعالجة نقص الإمداد المحلي.


جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومشاكل الإمداد المتعلقة بالدجاج، وفقا لراديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري في نشرته الإنجليزية اليوم الاثنين.


وأضاف يعقوب أنه كتدبير قصير المدى، اتخذ اجتماع مجلس الوزراء بضعة قرارات بشأن الإمداد الحالي ومسائل تسعير الدجاج، تتضمن وقف تصدير ما يصل إلى 3.6 مليون دجاجة شهريا بداية من أول يونيو، وحتى استقرار الأسعار المحلية والانتاج، منوهًا بأن أولوية الحكومة هي شعبها.


ماليزيا

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حظر استيراد الدجاج فى ماليزيا

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