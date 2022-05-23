ماتت بالسرطان.. بورسعيد حزينة على رحيل عروس الجنة بعد صراعها مع المرض الخبيث

بورسعيد - محمد عزام

قصص عديدة للكفاح والمثابرة نجدها في أبطال صغار وكبار يتحدون مرض خبيث يتسلل إلى الجسم دون علم صاحبه حتى ينعي حياته في غالب الحالات، كما يصيب الاهل والمريض نفسه بحالة من الإحباط ألا وهو مرض السرطان.

ويحصد هذا المرض عروسة جديدة في الجنة - طفلة في مقتبل عمرها، وسادت حالة من الحزن في محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، عقب انتشار خبر وفاة الطفلة "ريتاج" بعد صراع مع المرض الخبيث "السرطان" .

وبدأت الطفلة "ريتاچ" رحلة علاجها مع مرض السرطان منذ عدة أشهر بمستشفى سرطان الأطفال 57357، وانتهت داخل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخلها، بعدما فشلت جهود الأطقم الطبية في إنقاذ حياتها، حيث دخلت المستشفى منذ فترة قصيرة في حالة صحية حرجة عقب تدهور حالتها الصحية.

وانتشرت مئات التعازي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في بورسعيد التي تنعي الطفلة التي أطلقوا عليها اسم "عروس الجنة"، في ظل حالة من الحزن الشديد بين أفراد أسرتها وزملائها في المدرسة.