لجنة لاعتماد وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة الجديدة

الدقهلية - مرام محمد

استقبل الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات، والبدء في تفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعة، في ضوء تحقيق رؤية الدولة 2030، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بالجامعة، والدكتور عبدالله جاد أمين عام الجامعة.

وترأس اللجنة الدكتور محمد حسن جاد الله، مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلي للجامعات، وعضوية كل من الدكتور علاء محمد مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس، والدكتور أحمد محمد بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

ورحب الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بأعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي كخطوة تنفيذية لاعتماد جامعة المنصورة الجديدة من أوائل الجامعات المصرية التي تفعل شهادة أساسيات التحول الرقمي على طلاب مرحلة البكالوريوس، مؤكدا على أن تلك الجهود تتكامل نحو خطة الجامعة للتحول لجامعة ذكية من الجيل الرابع.

هذا وقد استعرض الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، أهم الخطوات التى تعتمد عليها الجامعة خلال تحولها لجامعة رقمية، والجهود التي بذلت خلال الفترة السابقة بمختلف القطاعات لتطوير البيئة التكنولوجية داخل الحرم الجامعي، حيث شملت تجهيز معامل على أعلى مستوى للطلاب، وتحديث البنية التحتية لشبكة الإنترنت.

الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة الجديدة قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الاعلي للجامعات يوم الأحد الموافق 6/3/2022، لتدريب ومنح شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الجامعة، حيث وقع على البروتوكول من المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، والدكتور رامي إسكندر، نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، ومن جامعة المنصورة الجديدة الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بالجامعة.