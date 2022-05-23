اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 01:47 م
أكرم القصاص
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"كأس جامعة الدول العربية".. اقتراح عربى لتنظيم دورى للسفارات العربية بالقاهرة

الإثنين، 23 مايو 2022 01:22 م
"كأس جامعة الدول العربية".. اقتراح عربى لتنظيم دورى للسفارات العربية بالقاهرة الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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عقدت اللجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اجتماعا لها اليوم الاثنين، لإعداد الملف الرياضي المعروض على الدورة 67 للمكتب التنفيذي، والدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
 
وقال مدير إدارة الشباب والرياضة، بجامعة الدول العربية، وزير مفوض فيصل غسال، مسؤول الامانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إن اجتماع اللجنة الرياضية التي انعقدت اليوم الاثنين بمقر الامانة العامة، أصدرت توصيات لعرضها على المكتب التنفيذي، المقرر انعقاده الأربعاء المقبل.
 
وأضاف أن الاجتماع تناول عدة موضوعات أهمها المهرجان العربي للرياضة النسوية، وهو المقترح المقدم من دولة الجزائر، حيث سيتم تنظيمه على هامش القمة العربية في نوفمبر المقبل.
 
وتابع، في تصريح على هامش اعمال اللجنة، أنها ناقشت كذلك البرنامج العربي حول الرياضات الإلكترونية في مرحلة "الميتافيرس"، وهو المقترح الذي تقدمت به وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وهو من البرامج الهامة التي تتناول مستقبل الواقع الافتراضي وتطبيقاته، حيث يحمل المقترح 8 محاور تغطي هذه المسألة.
 
وأكد أن هناك مقترح مقدم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين لاقامة دورة للتشريعات الرياضية التي ستقام في مدينة رام الله، حيث تم اتخاذ توصية بالموافقة عليه من قبل اللجنة خلال اجتماعات اليوم.
 
وناقشت اللجنة مقترحا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، باقامة دوري السفارات، تحت شعار "كأس جامعة الدول العربية" بهدف تجميع العاملين والدبلوماسيين في السفارات العربية والمنظمات العاملة في مصر، وذلك في دوري رياضي جامع لتشجيع تبادل الثقافات العربية والاحتكاك المباشر

كأس جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية

المهرجان العربي للرياضة النسوية

فلسطين


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