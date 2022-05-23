قطع المياه عن 4 مراكز بالدقهلية غدًا لمدة 7 ساعات للقيام بأعمال صيانة وتطهير

الدقهلية شريف الديب

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال صيانة وتطهير بمرفق مياه الجمالية لمدة 7 ساعات، غدًا الثلاثاء الموافق 2022/5/23، بداية من الساعة 11 مساءً، وحتى الساعة 6 صباحًا، والأمر الذي سيستدعي قطع المياه عن كلًا من ، مركز ومدينة الجمالية.

مركز ومدينة ميت سلسيل - مدينة الكردي ، جزء من مدينة المنزلة ،وضعف ضغوط المياه بكلًا من ، جزء من مركز ومدينة المطرية (لوجود مصدر تغذية آخر من مرفق مياه المطرية بالمنزلة).

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال حتى لا تتاثر الخدمة المقدمة لهم