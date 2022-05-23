فى أولى محاكمات جرائم الحرب.. محكمة أوكرانية تقضى بسجن جندي روسى مدى الحياة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن محكمة أوكرانية حكمت على جندي روسى بالسجن مدى الحياة لقتله مدنيا أعزل فى أولى محاكمات جرائم الحرب فى أعقاب الغزو الروسى للبلاد.

وكان الكندى فاديم شيشيمارين، البالغ من العمر 21 عاما ، الذى كان يقود دبابة قد أقر بذنبه فى قتل رجل مسن يبلغ من العمر 62 عاما فى قرية تشوباكيفكا، بعدما تلقى أوامر فى بإطلاق النار عليه.

وفى الأسبوع الماضى أخبر الجندى، القادم من سيبريا، المحكمة بأنه لم يكن يريد أن يقتل لكنه يقبل بمصيره.

وأخبر المحكمة أن ضابطا أصر على أن الرجل الأوكرانى الذى كان يتحدث فى هاته ربما يكشف موقعهم للقوات الأوكرانية.

وخلال المحاكمة طلب الجندى الروسى من أرملة الرجل الأوكرانى التي حضرت المحاكمة ان تسامحه.وتابع قائلا: أعلم أنك لا تستطيعن مسامحتى، لكننى أناشدك السماح.

وقالت الأرملة إن زوجها، المتقاعد والحد لحفيدين، قد خرج لرؤية دبايب روسية كانت قد انفجرت. وأضافت أنها كانت تتاجادل معه بأن الخروج ليس أمن، لكنه أجاب بان الأمور على مايرام.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت مقتل نحو 28 ألفا و850 جنديا روسيا وتدمير 1278 دبابة و204 طائرات منذ بداية العملية العسكرية الروسية حتى يوم السبت الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانيةأن إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 21 مايو بلغ نحو 28 ألفا و850 جنديا و1278 دبابة و3116 مركبة قتالية مدرعة و596 من الأنظمة المدفعية و201 من أنظمة الصواريخ متعدد الانطلاق و69 من أنظمة الدفاع الجوي و204 طائرات و169 مروحية و2178 مركبة و104 صواريخ كروز".