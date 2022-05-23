فريق معاهد التعليم العالى يفوز ببطولة السلة للجامعات.. صور

حصد فريق معاهد التعليم العالى المركز الأول فى بطولة كرة السلة بالنسخة 49 من الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا (دورة الشهيد الرفاعي) التى اقيمت فى جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وحصل فريق معاهد التعليم العالى بلقب البطولة بعد فوزه فى النهائى على جامعة حلوان بنتيجة 34 - 33 فى مباراة مثيرة، كما حصل فريق جامعة عين شمس على المركز الثالث فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن البطولة اقيمت بالتعاون بين الاتحاد الرياضى للجامعات وجامعة عين شمس وتحت إشراف الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى للجامعات.