غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 8 قرى بـ5 مراكز بكفر الشيخ لإجراء الصيانة

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائى عن 8 قرى وتوابعهم بكفر الشيخ ودسوق وسيدى سالم ومطوبس والحامول، غداً الثلاثاء، الموافق 24 مايو الجارى، لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة التاسعة والربع حتى الساعة الثالثة عصراً.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى متبول شرق كفر الشيخ، ويتأثر بالفصل قرية متبول وتوابعهما،و فصل التيار الكهربائى عن مغذى النوايجة بشمل دسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية النوايجة والكرادوة.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى الإصلاح بسيدى سالم، وتتأثر بالفصل قرى التفتيش وأبو العزايم والمنشية الجديدة، وفصل التيار الكهربائى عن رى الحفير، وتتأثر بالفصل قرى الخاشعة، وفصل التيار عن مغذى الجمعية بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل أرض الجمعية.