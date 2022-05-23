اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 02:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"عمار يا سينا".. حكاية 9 أفدنة وسط العريش تتجمل بأحدث المنشآت الرياضية.. فيديو

الإثنين، 23 مايو 2022 01:00 ص
"عمار يا سينا".. حكاية 9 أفدنة وسط العريش تتجمل بأحدث المنشآت الرياضية.. فيديو منشآت رياضية حديثة من نوعها تخدم الشباب
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجملت مناطق وسط العريش، على ساحل مدينة العريش بشمال سيناء بمنشآت رياضية حديثة من نوعها تخدم الشباب على مساحة 9 أفدنة، ونقل تلفزيون اليوم السابع من هذا المكان تفاصيل هذه المنشآت ودورها فى خدمة شباب شمال سيناء، وأوضح المهندس جودة حجاب، مدير المنشآت الرياضية بشمال سيناء، أن هذه المساحة تقدر بـ 9 أفدنة و12 قيراطا، وعليها أنشئت صروح رياضية بعضها قائم وأخرى يجرى التجهيز لرفع كفاءتها.

وأضاف أنه فى هذا المكان تم قبل أيام قليلة افتتاح أحدث ملعب رياضى يستقبل كافة المسابقات الرياضية وتم الإنشاء ضمن خطة تنفيذ وزارة الشباب والرياضة للمشروعات الرياضية على أرض المحافظة واهتمام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أن تصل الخدمات لكل الشباب على اعلى المستويات.

وأشار إلى أن الملعب بمواصفات عالمية من حيث الإنشاء والأمان وهو ملعب قانونى على مساحة 55 مترا فى 105 شامل السور الحديدى وشبكات أرضية والنجيلة وكان باكورة تشعليها استضافته لنهائى بطولات مراكز الشباب.

وأضاف أن هذه المنطقة تضم استاد العريش الرياضى والمقرر خلال فترات قادمة يعاد رفع كفاءته، كما توجد الصالة الرياضية المغطاة بالعريش وهى صرح رياضية ضخم تم تشغيلها قبل عامين سعة 2000 متفرج وتشمل كافة الخدمات الرياضية لأبناء المحافظة.

وأضاف أنه يجرى فى هذا المكان الاستعداد لتطوير الملعب المعلب الخماسى وحمام السباحة التدريبى، بينما يعد حمام السباحة الأوليبمى أحد أبرز مكونات المنشآت الرياضية فى المنطقة وهو الوحيد فى شمال سيناء الذى يخدم انشطة السباحة التدريبية المنوعة لشباب وللطلبة الدارسين فى كلية التربية الرياضية بجامعة العريش.

منشأت رياضية حديثة من نوعها تخدم الشباب (1)
 
منشأت رياضية حديثة من نوعها تخدم الشباب (2)
 
منشأت رياضية حديثة من نوعها تخدم الشباب (3)
 

شمال سيناء

العريش

الشباب والرياضة

اخبار مصر

المنشأت الرياضية بشمال سيناء


الموضوعات المتعلقة

مدرسة ثانوية بالعريش تطلق مبادرة للاستفادة بالكتب الخارجية

الأحد، 22 مايو 2022 08:36 ص

"يوسف" طفل معجزة بالعريش يرى بنور الله ليبدع فى تقليد كبار القراء وأداء الأناشيد

الأحد، 22 مايو 2022 12:00 ص

50 سيارة أجرة هدية الرئيس تعيد البهجة لشوارع العريش.. بدء استبدال السيارات القديمة بحديثة فى شمال سيناء.. السائقون يستلمون سياراتهم مجانا ويبدأون العمل.. السيارات القديمة موديلات قبل 50 عاما والحديثة موديل 2022

السبت، 21 مايو 2022 05:00 م

محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل مبادرة هدية الرئيس لأهالى المحافظة

السبت، 21 مايو 2022 10:35 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة