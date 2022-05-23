"عمار يا سينا".. حكاية 9 أفدنة وسط العريش تتجمل بأحدث المنشآت الرياضية.. فيديو

شمال سيناء - محمد حسين

تجملت مناطق وسط العريش، على ساحل مدينة العريش بشمال سيناء بمنشآت رياضية حديثة من نوعها تخدم الشباب على مساحة 9 أفدنة، ونقل تلفزيون اليوم السابع من هذا المكان تفاصيل هذه المنشآت ودورها فى خدمة شباب شمال سيناء، وأوضح المهندس جودة حجاب، مدير المنشآت الرياضية بشمال سيناء، أن هذه المساحة تقدر بـ 9 أفدنة و12 قيراطا، وعليها أنشئت صروح رياضية بعضها قائم وأخرى يجرى التجهيز لرفع كفاءتها.

وأضاف أنه فى هذا المكان تم قبل أيام قليلة افتتاح أحدث ملعب رياضى يستقبل كافة المسابقات الرياضية وتم الإنشاء ضمن خطة تنفيذ وزارة الشباب والرياضة للمشروعات الرياضية على أرض المحافظة واهتمام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أن تصل الخدمات لكل الشباب على اعلى المستويات.

وأشار إلى أن الملعب بمواصفات عالمية من حيث الإنشاء والأمان وهو ملعب قانونى على مساحة 55 مترا فى 105 شامل السور الحديدى وشبكات أرضية والنجيلة وكان باكورة تشعليها استضافته لنهائى بطولات مراكز الشباب.

وأضاف أن هذه المنطقة تضم استاد العريش الرياضى والمقرر خلال فترات قادمة يعاد رفع كفاءته، كما توجد الصالة الرياضية المغطاة بالعريش وهى صرح رياضية ضخم تم تشغيلها قبل عامين سعة 2000 متفرج وتشمل كافة الخدمات الرياضية لأبناء المحافظة.

وأضاف أنه يجرى فى هذا المكان الاستعداد لتطوير الملعب المعلب الخماسى وحمام السباحة التدريبى، بينما يعد حمام السباحة الأوليبمى أحد أبرز مكونات المنشآت الرياضية فى المنطقة وهو الوحيد فى شمال سيناء الذى يخدم انشطة السباحة التدريبية المنوعة لشباب وللطلبة الدارسين فى كلية التربية الرياضية بجامعة العريش.