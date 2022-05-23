علوم الإسكندرية تنظم احتفالية يوم الأرض العالمي

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك الدكتور محمد عبدالعظيم أبو النجا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى الإحتفالية العاشرة لكلية العلوم بيوم الأرض العالمي، والتى عقدت بمبنى الكلية بالشاطبي تحت عنوان "الظواهر المناخية المتطرفة وتحديات التنمية المستدامة".

وذلك بحضور الدكتورة أماني إسماعيل عميد الكلية، وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب وبمشاركة رؤساء مجالس عدد من الشركات الصناعية

وأكد نائب رئيس الجامعة فى كلمته على أهمية موضوع الاحتفالية فى المساهمة في الرصد الدوري للمشكلات البيئية، داعياً إلي تطبيق مفهوم Green business والذي يقوم علي تبني مؤسسات الأعمال للتوجهات البيئية الخضراء في جميع مؤسساتها.

وألقي الدكتور علاء الدين رمضان منسق اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة محاضرة تعريفية تحت عنوان "التأثيرات المتسلسلة للظواهر المتطرفة وانعكاساتها على أهداف التنمية المستدامة"، أعقبها محاضرة عامة عن "الطاقة والتغيرات المناخية بين الحاضر والمستقبل... الطاقة وتغير المناخ : السبيل قدماً" ألقاها الدكتور المهندسماهر عزيز إستشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي.

كما أقيم علي هامش الاحتفالية معرض خاص بأقسام وبرامج الكلية والوحدات ذات الطابع الخاص، ومعارض للشركات المشاركة ومعارض المدارس وجامعة الطفل.