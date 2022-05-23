عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

كتب ـ أحمد جمعة

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.