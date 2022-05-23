طقس الخليج.. رياح بالسعودية مغبر بالإمارات حار بالكويت ومعتدل فى البحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022، فى السطور التالية:-

طقس السعودية

قال مركز الأرصاد السعودي، اليوم الإثنين، إنه "بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تتحول الى عاصفة ترابية تؤدي الي انعدام او شبة انعدام في مدى الرؤية الافقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية. كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك ، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً على الأجزاء الساحلية منها الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38كم/ساعة ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الشمالي والاوسط. حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الجنوبي ويصل إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط.

طقس الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع ارتفاع في درجات الحرارة يكون ملحوظا على بعض المناطق وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار شرقاً وشمالاً.

الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:03 والمد الثاني عند الساعة 06:51 والجزر الأول عند الساعة 13:11 الجزر الثاني عند 01:03.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:24 والمد الثاني عند الساعة 04:45 والجزر الاول عند الساعة 09:22 الثاني عند الساعة 23:00.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 25 85 35 دبي 43 26 85 30 الشارقة 43 26 85 25 عجمان 41 27 80 25 أم القيوين 41 25 80 20 رأس الخيمة 39 26 75 15 الفجيرة 39 27 90 25 العين 45 23 65 15 ليوا 45 26 80 15 الرويس 40 28 90 30 السلع 40 26 90 30 دلما 37 31 90 30 طنب الكبرى 35 28 85 35 طنب الصغرى 35 28 85 35 أبو موسى 35 28 85 35

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم سيكون ليلا مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة.

أما في النهار فهو غير مستقر و مغبر والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا 15 - 55 كم/ساعة، و درجة الحرارة الصغرى: 29 °ﻡ

طقس البحرين

قالت وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم معتدل بوجه عام ولكنه حار خلال النهار.

والرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة، ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه أو شرقية أحيانا هذا المساء.

وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 39 م درجة الحرارة الصغرى 25 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 15%