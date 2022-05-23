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طارق الخولى: قائمة الإفراج عن المحبوسين ستصدر خلال أيام وستشمل غارمين وغارمات

الإثنين، 23 مايو 2022 10:32 م
طارق الخولى: قائمة الإفراج عن المحبوسين ستصدر خلال أيام وستشمل غارمين وغارمات النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسي
أيمن رمضان

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قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال أيام، ستتضمن عددا من الغارمين والغارمات، وتابع:" بشرة خير لبداية العمل في ملف الغارمين والغارمات والعمل على خروج أكبر عدد ممكن منهم".
 
وأضاف "الخولى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج  "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، قائمة الإفراج عن المحبوسين لم يتم حصر عدد من تضمنتهم حتى الآن كون ذلك يتطلب مراحل عدة مختلفة تتضح فور التصديق عليها.
 
ولفت "الخولى"، إلى أن العفو عن المحبوسين لم يعد قاصراً على محبوسى الرأي فقط، بل ستشمل الغارمين والغارمات، مشيراً إلى أن اللجنة تبذل مجهوداً كبيراً فى إعداد القائمة.

طارق الخولى

اخبار مصر

العفو الرئاسي

الغارمين

الغارمات

محبوسى الراى


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