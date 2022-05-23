اليوم السابع
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ضبط 677 حالة إشغال وغلق 15 محلا وتحرير 345 محضرا بالإسكندرية.. صور

الإثنين، 23 مايو 2022 04:27 م
ضبط 677 حالة إشغال وغلق 15 محلا وتحرير 345 محضرا بالإسكندرية.. صور جانب من حملات رفع الإشغالات بالإسكندرية
الإسكندرية -جاكلين منير

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شنت أحياء الاسكندرية حملات مكبرة،  وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين

وشن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد عبد الله حمله مكبره استهدفت شوارع 30 والصاغ عبد السلام ، وجمال عبد الناصر ، وميدان 27 وش حلمي جمعه سليمان واحمد محسن ، والمأذون واسفرت الحملة عن ضبط 435 حاله إشغال متنوع .

وشهد حي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الصيفية للمحال ، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 منشآت ، وضبط 41 حالة إشغال،  وإزالة 24 حاجز يعيق سير وحركة المواطنين وتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين

ونفذ حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع  منشأة بنطاق الحى لعدم إلتزامها بمواعيد الغلق

وواصل حي المنتزة ثان برئاسة هدى أبوكليلة حملاته لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية، وإزالة الإشغالات على المحال التجارية شملت شوارع الحى أسفرت عن ضبط 73حالة إشغال  متنوع، وضبط 2 تروسيكل ، وتحصيل  ٩ آلاف جنيه غرامات، وضبط عدد من الفريزة

وشهد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الصيفية للمحال ، أسفرت الحملة عن غلق محل، وضبط 40 حالة إشغال، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الصيفية للمحال، وإزالة الإشغالات والتعديات ، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٣ محلات، وضبط 110 حالة إشغال، والتحفظ على 36 شيشة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.

 

ازالة الإشغالات
ازالة الإشغالات

 

جانب من حملة الإزالات بالإسكندرية
جانب من حملة الإزالات بالإسكندرية

 

حملة لإزالة الإشغالات فى الإسكندرية
حملة لإزالة الإشغالات فى الإسكندرية

 

 


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