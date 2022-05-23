ضبط 5 أطنان و340 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع مديرية التموين والصحة، ومباحث التموين من ضبط 5 أطنان و340 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومنها مجهولة المصدر وسلع ، خلال حملة على الأسواق بمدن وقرى المحافظة، خلال أسبوع واحد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، إن الحملات المستمرة والتي شنتها المديريات المعنية بالتعاون مباحث التموين تمكنت من ضبط 5 أطنان و 340 أسماك مملحة ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومجهولة المصدر منها 3 آلاف و800 كيلو لحوم مجمدة، بأحد الثلاجات بمدينة كفر الشيخ، وتم تحرير المحاضر الازمه، والعرض على النيابة العامة.

وأضاف بشار أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وجه باستمرار الحملات على الأسواق، للحفاظ على صحة المواطنين، ومنع الاحتكار، بالتعاون بين مباحث التموين ومديرية التموين، ومديرية الصحة.



جانب من المضبوطات



ضبط لحوم مجهولة المصدر بكفر الشيخ وغير صالحه