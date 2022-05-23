ضبط مخلفات دواجن مجهزة للاستخدام فى المصنعات الغذائية بدمياط

شنت مديرية تموين دمياط بالتنسيق حملة مع أطباء الطب البيطرى بدمياط، وجهاز حماية المستهلك لمنطقة قناة السويس ودمياط، وفى حضور شرطة المسطحات المائية وشرطة المرافق بدمياط، وتم المرور على الأسواق والثلاجات العامة والمحلات للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية المخزنة والمعدة للطرح بالأسواق للجمهور.

وتم ضبط 429 كجم مخلفات دواجن (هياكل ونتر وجلد دواجن) والمعدة للطحن والفرم لاستخدامها فى المصنعات الغذائية مع وجود تغير فى خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تدل على تاريخها ومدى صلاحيتها أو مصدرها، كما تم ضبط 170د كجم من التمور العراقية مخالفة للقرار 113 لسنة 94 لعدم وجود شهادة المنشأ أو الإفراج الجمركى الذى يفيد بدخولها البلاد بطريقة شرعية وبالتفتيش على أحد مصانع الفايبر بمنطقة شطا تم ضبط 4 طن من الفايبر المعد للتصنيع مخالفا للقرار 113 لسنة 94 لعدم وجود شهادة المنشأ أو الإفراج الجمركى الدالة على دخوله البلاد بشكل شرعى.

وفى مجال الإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات العامة تم ضبط وتحرير 21 محضر عدم إعلان عن الأسعار بالمحال العامة فى مكان ظاهر للجمهور فى واجهة المحال كما تم تحرير 14 محضرا عدم حمل شهادة صحية تفيد الخلو من الأمراض المعدية للعمال بالمنشآت الغذائية، كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن المخازن التابعة للمحل بغرض إخفائها عن أعين الرقابة التموينية واستخدامها فى إخفاء السلع الحيوية وقت الأزمات، وتم تحرير 5 محاضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات لما لها من خطورة داهمة على الصحة العامة لاختلاط أحبار المطبوعات بالمواد الغذائية، تم تحرير3 محاضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطيتها بالشاش وتعرضها للذباب والحشرات.