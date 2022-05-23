ضبط كميات من الكبدة المستوردة بدون تواريخ إنتاج وصلاحية في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من تحرير محضر لأحد محال السوبر ماركت بالزهور يقوم ببيع أرز بزيادة عن السعر المدون على العبوة، وكذلك ضبط كميات من الكبدة المستوردة المجمده بدون تواريخ إنتاج وصلاحية .

وكان ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، قد أصدر تعليماته بمزيد من تكثيف الدور الرقابى وذلك بإستمرار مراقبة الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية الذى وجه بتشكيل لجنة بقيادة خالد فهمى مدير الرقابة إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله وياسر جمعة والعربى عبد الحليم ومحمد السحراوى كبار مفتشى الرقابة التموينية .

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر سوبر ماركت شهيره بحى المناخ لحيازتهم كميات تقدر ب ( 200 كجم )من الأرز المعبأ الفاخر داخل أكياس بلاستيكية وزنه 5 كجم يقوم صاحب السوبر ماركت ببيعه أعلى من السعر المدون على الأكياس حيث دون على الأكياس سعر الكيلو 14.5 جملة وبيع المستهلك 16.5 ويقوم التجار ببيعه بسعر 18.00جنيه للكيلو بغرض خداع وغش المواطنين تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكن أفراد الحملة من ضبط أحد محال الجزارة بدائرة حى الزهور لحيازته كمية تقدر ب ( 150 كجم ) من الكبدة المستوردة المجمده داخل أكياس وأطباق فوم مغلقة دون وضع تواريخ للإنتاج والصلاحية ما يشكل خطراً على صحة مستهلكيها تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.