ضبط عصابة تسرق المواطنين فى الغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالغربية كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات.. إعترفا بإرتكاب 10 وقائع فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة زفتى بالغربية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة مُتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد 10وقائع سرقة بدائرة القسم, وأرشدا عن المسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.