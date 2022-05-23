ضبط سيدة وشقيقها ووالديها لاتهامهم بإلقاء طفليها التوأم أمام مسجد في الشرقية

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثالث، يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفلين رضيعين (توأم) ولد وبنت، وذلك أمام مسجد في المجاورة 58 بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وتبين من التحريات الأولية العثور على الطفلين وإلى جوارهما شنطة تحتوي على ملابس ولبن للطفلين، فيما جرى إخطار جهات التحقيق في مدينة العاشر من رمضان لمباشرة التحقيقات في الواقعة وملابساتها.

وتبين من التحقيقات قيام ربة منزل بإنجاب الطفلين بطريقة غير شرعية، فقررت أسرتها والديها وشقيقها التخلص منهما أمام أحدى المساجد بدائرة قسم ثالث العاشر، وتم تحديهم والقبض عليهم، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.