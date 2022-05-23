ضبط أسلحة وعتاد بمنزل أحد الإرهابيين فى محافظة ميسان العراقية

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان بالعراق، اليوم الاثنين، ضبط أسلحة وعتاد مختلفة في منزل أحد المطلوبين للقضاء.
وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه وفقًا لمعلومات دقيقة من الاستخبارات العراقية في ميسان، وجه قائد شرطة المحافظة، بتشكيل فريق عمل مختص من قسم مكافحة الإجرام و برئاسته شخصيًا ورئاسة مدير قسم الإجرام، حيث تم تنفيذ عملية دهم وتفتيش لمنزل أحد المطلوبين بالإرهاب، وذلك ضمن إحدى مناطق مدينة العمارة".
وأضاف البيان: "أنه تم ضبط داخل المنزل سلاح نوع (PKC) وبندقيتين نوع كلاشينكوف و27 مخزنًا و2573 رصاصة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الأصولية وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة".
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