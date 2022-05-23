شكرى يؤكد على الإمكانيات الكبيرة لزيادة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

كتب: أحمد جمعة

‎التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بنائب رئيس المفوضية الأوروبية مفوض الترويج لأسلوب الحياة الأوروبي مارجريتاس شيناس، حيث تم تناول مجمل أُطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي على ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات خلال الفترة الأخيرة.

‎وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكر أكد خلال اللقاء على الإمكانيات الكبيرة لزيادة مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في البلاد، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبرى، ومشروعات الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر الذي تقوده مصر في القارة الإفريقية، والشرق الأوسط.

‎كما أضاف حافظ بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والتدريب المهني والتعليم الفني، والاستفادة من الخبرات الأوروبية والإمكانيات المتوفرة من أجل المساهمة في دعم الجهود المصرية في هذا الصدد، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الثقافية والهجرة.