شكرى لـ"‏CNBC‏": اتخذنا إجراءات وقرارات مختلفة للتعامل مع التضخم

كتبت: نهال أبو السعود

قال سامح شكري وزير الخارجية في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية، إن الدولة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات للتعامل مع أزمة ‏ التضخم .‏

وعند سؤاله عن الأزمة الأوكرانية، قال "شكرى" من المؤكد أن ما يحدث يؤثر على الأوضاع الاقتصادية وعلى الناس العاديين.. وهنا ‏يأتي دور الحكومات في الأوقات التي يكون فيها اضطرابات لتوجد طرق معينة لتوفير الدعم ‏المناسب لشعبها وسط التحديات"،

وأجاب عن سؤال حول إجراءات الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الحرب الأوكرانية قائلا: "وضعت ‏الحكومة المصرية أدوات اقتصادية واتخذت قرارات مختلفة للتعامل مع التضخم مثل الإجراءات الرقابية كما تم ال‏تواصل مع شركائنا المعتادين في الولايات المتحدة وأوروبا".‏

وتابع: "كما نحافظ على علاقتنا مع روسيا وأوكرانيا فيما يخص اتفاقيات القمح خاصة بالإضافة الى ‏سلع غذائية أخرى مثل الزيوت .. ونحاول التنوع كما حصلنا على مصادر بديلة من دول أخرى ونعمل ‏أقصى ما في استطاعتنا"‏

وعن علاقة مصر بدول المنطقة، قال شكري "إنها علاقات استراتيجية، ولدينا أمن قومي مشترك بالإضافة إالى علاقات الدعم التقليدي بين بلدان المنطقة.. والأحداث في مصر تؤثر على المنطقة بأكملها نظرا لموقع ‏مصر ووزنها وقيمتها في المنطقة.. والاتفاقيات لا تفيد أو تدعم مصر وحدها بل تحافظ على استقرار ‏المنطقة بأكملها اقتصاديا وأمنيا".‏